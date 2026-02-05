ddl-pmi,-artigiani:-ora-rapido-ok-senato-per-riforma-legge-quadro-e-rilancio-confidi

“Tutte le forze politiche collaborino per dare attuazione in tempi rapidi alla delega”

Confartigianato, CNA e Casartigiani hanno espresso soddisfazione per l’approvazione del disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese da parte della Camera dei Deputati e auspicano “una rapida approvazione definitiva da parte del Senato per consentire una pronta attuazione del provvedimento”.

In particolare, sottolineano le organizzazioni in una nota congiunta, “ci aspettiamo che il Governo ottemperi alle deleghe per la riforma della legge quadro sull’artigianato e per il rilancio dei Confidi nei tempi previsti dal disegno di legge”.

Confartigianato, CNA e Casartigiani esprimono inoltre “apprezzamento per la scelta del Governo di introdurre un provvedimento annuale focalizzato sulle piccole e medie imprese” e per “aver inserito la delega per la riforma della legge quadro sull’artigianato”, considerandola “un significativo indicatore di attenzione al sistema produttivo, composto per il 98% da artigiani e piccole e medie imprese”.

La delega, proseguono, “risponde alla necessità di eliminare obsoleti vincoli strutturali e dimensionali e di superare le attuali rigidità in materia di forma societaria”, consentendo così agli imprenditori artigiani di cogliere le opportunità derivanti dalle grandi trasformazioni economiche e dalle transizioni verde e digitale.

Positiva anche la valutazione dei principi e dei criteri previsti dal mandato per il potenziamento dei Confidi, in particolare per quanto riguarda la revisione delle attività ammissibili e l’ampliamento della base associativa.

Le tre confederazioni “apprezzano altresì le misure a tutela della denominazione artigiana che potrà essere utilizzata esclusivamente per prodotti e servizi realizzati da imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane”.

Confartigianato, CNA, Casartigiani auspicano infine che “tutte le forze politiche collaborino per dare attuazione in tempi rapidi alla delega”.

Ciro Di Pietro