mercoledì, 15 Luglio , 26

Atletica, è rivoluzione: in tv nuove linee guida “contro la sessualizzazione delle atlete”

(Adnkronos) - Cambia tutto nell'atletica in tv. L’Ebu,...

Sinner al JMedical per controlli di routine

(Adnkronos) - Il numero uno del mondo Jannik...

Alzheimer, neurologo Di Lazzaro: “Si può prevenire fino a un caso di demenza su 2”

(Adnkronos) - Una delle scoperte più importanti...

Alzheimer, monsignor Sánchez Sorondo: “Innovazione e accompagnamento vadano di pari passo”

(Adnkronos) - “Oggi l'Alzheimer ci impone di...
HomeVideo NewsDdl Sicurezza: fermo preventivo ai minori e norme contro mala-movida
ddl-sicurezza:-fermo-preventivo-ai-minori-e-norme-contro-mala-movida
Ddl Sicurezza: fermo preventivo ai minori e norme contro mala-movida
Video News

Ddl Sicurezza: fermo preventivo ai minori e norme contro mala-movida

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Introdotta la procedibilità d’ufficio per le lesioni agli agenti

Roma, 15 lug. (askanews) – Una stretta contro la mala-movida, un inasprimento delle pene e maggiori poteri alle forze dell’ordina. Il Consiglio dei ministri ha varato il nuovo ddl sicurezza, si tratta del quinto intervento del Governo in materia, da inizio legislatura. Il ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha presentato le novità in conferenza stampa dopo il consiglio dei Ministri. Il provvedimento intitolato “Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno” estende ai minorenni il fermo (introdotto per gli adulti nei mesi scorsi) per prevenire i reati che “turbino l’ordine pubblico”.”Nel corso di operazioni di operazioni di Polizia che siano destinate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico in luoghi caratterizzati da forte afflusso di persone come nei luoghi della cosiddetta movida e dove vi sia fondato motivo di ritenere che i soggetti possano mettere in atto condotte di pericolo per la sicurezza pubblica in relazione a circostanze come il possesso di armi o di oggetti in qualche modo indicativi di una pericolosità della persona”.Contro la cosiddetta “mala-movida” viene introdotta pure una “nuova ipotesi di avviso orale da parte del questore, con la quale si dispone anche il divieto di aggregazione” e si allargano poi le ipotesi di “arresto differito in flagranza e arresto differito come arresto facoltativo” al reato di danneggiamento.Esclusa poi la possibilità del risarcimento del danno nelle situazioni in cui il reato venga compiuto da parte del danneggiato ed è stata introdotta anche la procedibilità d’ufficio per le lesioni agli agenti.

Previous article
Mare, Giannì (Greenpeace): serve alleanza a protezione risorse
Next article
Roma, Antigallery inaugura la mostra ‘L’eterna estate’

POST RECENTI

Video News

Cina, il grattacielo mai finito: crisi, sviluppo, ombre del capitalismo

La storia del Goldin Finance 117, iniziato a Tianjin nel 2008Tianjin, 15 lug. (askanews) - Doveva essere uno dei simboli della grande esplosione dell'economia cinese,...
Video News

Aperta la frontiera fra Spagna e Gibilterra, stop ai controlli

Primi passaggi senza dogana dopo l'accordo post-Brexit tra Ue e GbGibilterra, 15 lug. (askanews) - Pochi minuti dopo la mezzanotte, decine di persone e veicoli...
Video News

Mare, Giannì (Greenpeace): serve alleanza a protezione risorse

Ecosistema Mediterraneo fortemente minacciatoRoma, 15 lug. (askanews) - Per Alessandro Giannì (Responsabile delle Relazioni Istituzionali e Scientifiche, Greenpeace Italia), "L'ecosistema del Mediterraneo è fortemente minacciato...
Video News

Mare, Luna (CNR-IRBIM): scienza deve essere la bussola

Trasformare sfide clima in sviluppo sostenibileRoma, 15 lug. (askanews) - Per Gian Marco Luna (Direttore del CNR-IRBIM): "La transizione ecologica non può essere affrontata senza...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.