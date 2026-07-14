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Ddl sicurezza, il Cdm approva nuove misure: stretta su movida e baby gang
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Ddl sicurezza, il Cdm approva nuove misure: stretta su movida e baby gang

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(Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi, 14 luglio, un nuovo disegno di legge in materia di sicurezza e di prevenzione del disagio giovanile. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sulla sicurezza, sull’organizzazione e il funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’Interno e prevede un’ulteriore stretta contro il fenomeno delle baby gang. 

Tra le misure contenute nel ddl c’è l’introduzione di una nuova ipotesi di avviso orale del questore, che potrà prevedere anche il divieto di aggregazione. La misura, come spiegato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine del Consiglio dei ministri, riguarda “soggetti che, in contesti caratterizzati da un elevato afflusso di persone, come quelli legati alla cosiddetta movida, pongano in essere comportamenti idonei a costituire una grave minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica”. 

“Nello stesso ambito di intervento – ha aggiunto il ministro – viene estesa la disciplina del cosiddetto fermo di prevenzione, che potrà essere applicata anche a soggetti minorenni quando, nell’ambito di specifiche operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione di reati che turbino l’ordine pubblico in luoghi caratterizzati da una consistente presenza di persone, sussistano fondati motivi per ritenere che tali soggetti pongano in essere condotte pericolose per la sicurezza pubblica”. 

La nuova norma amplia quindi gli strumenti preventivi a disposizione delle forze dell’ordine, includendo anche i minorenni nei casi ritenuti più critici. “La valutazione della pericolosità – ha spiegato Piantedosi – potrà essere effettuata anche sulla base delle circostanze di tempo e di luogo e di elementi concreti, come il possesso di armi o di altri oggetti che possano essere considerati indicativi della pericolosità della persona”. 

Il provvedimento si inserisce nel solco del decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio e convertito definitivamente dalla Camera ad aprile. Quel testo aveva già introdotto misure contro le baby gang, tra cui il carcere da sei mesi a tre anni per chi porta fuori casa, senza giustificato motivo, un coltello con lama di almeno 8 centimetri, con un’aggravante se il fatto avviene su treni e autobus. 

Tra le novità del nuovo ddl anche l’estensione del cosiddetto fermo preventivo alla polizia locale. La misura consentirebbe agli agenti dei Comuni di intervenire in via preventiva nei confronti di persone ritenute pericolose per l’ordine pubblico, ampliando gli strumenti a disposizione per la gestione della sicurezza. 

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