mercoledì, 4 Marzo , 26
HomeVideo NewsDdl Stupri, Landini: mobilitarsi 8 marzo più necessario che mai
ddl-stupri,-landini:-mobilitarsi-8-marzo-piu-necessario-che-mai
Ddl Stupri, Landini: mobilitarsi 8 marzo più necessario che mai
Video News

Ddl Stupri, Landini: mobilitarsi 8 marzo più necessario che mai

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

“C’è il rischio di una regressione culturale pericolosa”

Firenze, 4 mar. (askanews) – Abbiamo visto “centinaia di migliaia di donne, ma anche di uomini, di persone che sono scese in piazza proprio per contrastare il cosiddetto decreto stupri perché la logica che viene avanti da parte di questo governo è anziché di battere questa cultura maschile, anziché di rendere esplicito che sono gli uomini che stuprano, addirittura continua a fare anche provvedimenti in cui la donna stuprata in qualche modo diventa lei colpevole o lei che deve giustificarsi di quello che è avvenuto”: lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine di un evento nella sede della Giunta regionale della Toscana a Firenze.”Quindi – ha aggiunto Landini- credo che ci sia anche il rischio di una regressione pericolosa, culturale, che va assolutamente contrastata e credo che mai come quest’anno la festa dell’8 marzo diventi non una semplice ricorrenza ma diventa una giornata di mobilitazione anche dal punto di vista sindacale proprio per riaffermare la necessità di una cultura in generale nella società e anche nei luoghi di lavoro che assuma la differenza di genere e la parità nel lavoro come davvero obiettivi contrattuali”.

Previous article
Calcio, count down a Toronto, mancano 100 giorni alla Coppa del Mondo
Next article
Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore

POST RECENTI

Video News

Sanchez risponde a Trump: Non saremo complici per paura di rappresaglie

"In Spagna siamo contrari a questa catastrofe"Madrid, 4 mar. (askanews) - Il Primo Ministro socialista spagnolo Pedro Sànchez ha replicato duramente al Presidente degli Stati...
Video News

Mattarella: vogliamo incrementare la collaborazione con Singapore

Ricevendo al Quirinale il presidente Tharman ShanmugaratnamRoma, 4 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Repubblica...
Video News

Calcio, count down a Toronto, mancano 100 giorni alla Coppa del Mondo

Il Canada è uno dei tre paesi ospitanti con USA e MessicoToronto, 4 mar. (askanews) - Il count down segna che mancano 100 giorni al...
Video News

Iran, il figlio di Khamenei, Mojtada, potrebbe essere il suo successore

Secondogenito 56enne vicino ai Pasdaran, Israele: bersaglio legittimoRoma, 4 mar. (askanews) - Dopo l'uccisione della Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, come suo successore sarebbe...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.