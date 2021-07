Ddl Zan, l’appello di Bonetti a Letta: “Cambi idea, i veri riformisti non si arroccano”

ROMA – “Io mi auguro che Letta cambi idea, che cambi idea per il bene del Paese, e mi auguro che cambi idea perchè il Partito democratico deve essere un partito che per vocazione le riforme le vuole fare. Quindi, è del tutto inspiegabile una posizione di arroccamento che rischia di arrivare a dire: ‘Noi la legge l’avremmo voluta approvare ma non ce l’abbiamo fatta’. I veri riformisti non si accontentano dell’avremmo voluto fare ma vogliono cambiare. C’è quindi davvero un appello al dialogo. In questo momento poi c’è una trasversalità cosi’ forte che credo dobbiamo saperla interpretare”. Lo ha detto la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti (Italia Viva), intervenuta stamane a ‘Il caffè della domenica’ su Radio24, parlando del ddl Zan.

