De Biasi: “La Serie A può essere finita. Forma? I calciatori sono atleti”

Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio 24 nella trasmissione “Tutti Convocati” in merito alla possibile ripresa del campionato di Serie A. Di seguito alcune delle sue parole.

De Biasi: “Non è impossibile riprendere il campionato”

Serie A, la ripresa – Se ci togliamo un po’ dalla nostra confort zone, sia in grado di fare tutto. Anche giocare 12 partite in appena un mese e mezzo. I calciatori sono degli atleti, hanno fatto allenamenti e si sono tenuti in allenamento. Credo siano in grado di ritornare in forma in 3 settimane per ricominciare il campionato.

Forma fisica – Prima della pausa la Lazio era la squadra più in forma di tutti, ora non so se sarà la stessa squadra. Comunque spero che il campionato possa rimanere aperto, così che Juventus possa avere un degno rivale. In questo momento tutti si trovano nelle stesse condizioni, quindi non credo che possano esserci squadre con un vantaggio e altre no. Questo è valido sia in campionato che in Champions League.

