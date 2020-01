De Biasi: “Problema del Napoli mentale più che tecnico. Gattuso deve lavorare sulla testa”

L’allenatore Gianni De Biasi è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli.

E’ impensabile per il Napoli fare una stagione del genere, è una signora squadra che non può fare un campionato così anonimo. Il momento negativo dura da troppo tempo, deve lottare per i vertici. Credo non sia una questione di moduli e tecnica ma di atteggiamento. Quelli più in difficoltà sono quelli che hanno un blocco mentale. Dovrà essere bravo Gattuso a spingerli sul piano mentale. Rrahmani e Kumbulla sono due giovani calciatori, che stanno dimostrando di essere forti e aggressivi, possono far bene al caso del Napoli.