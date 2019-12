De Canio: “Ghoulam manca più di regista, Mario Rui non riesce a recuperare dai problemi fisici”

Gigi De Canio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato del Napoli.

Le parole di De Canio sul mercato del Napoli

“Ghoulam manca più di quanto non manchi un regista. Fra Elmas, Allan e Fabian il Napoli potrebbe trovare già in rosa la soluzione per il centrocampo. Quello che invece manca è la spinta, la propulsione e la fisicità di un terzino sinistro che garantisca quello che riusciva a garantire Ghoulam nel suo momento migliore. Mario Rui ha fatto bene lo scorso anno, mentre quest’anno sta patendo, anche perché non riesce a recuperare appieno dai problemi fisici, dovendo giocarle praticamente tutte”.

