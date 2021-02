Luigi De Canio, allenatore ed opinionista di Canale 21, ha analizzato la vittoria del Napoli sul Benevento per 2-0, in una gara parecchio convincente da parte degli uomini di Gattuso. Sono tornati alcuni calciatori come Mertens e Ghoulam, risultati decisivi nell’azione del primo gol ed in generale nella partita.

LE PAROLE DI LUIGI DE CANIO

Di seguito le parole di Luigi De Canio, allenatore ed opinionista di Canale 21.

“Il Napoli ha messo i suoi uomini di miglior qualità, ne è uscita una partita totalmente diversa dalle ultime. La squadra ha dominano in lungo e in largo, ci si è rimessi in carreggiata. La squadra di Gattuso può ancora dire la propria. Stasera è stato recuperato Ghoulam, ma anche Mertens. Però il Napoli però ha perso Koulibaly per un’ingenuità“.

The post De Canio: “Koulibaly perso per un’ingenuità, positivo il rientro di Ghoulam” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento