De Canio: “Non rischierei Insigne, in queste gare bisogna stare al 100%”

Gigi De Canio, ex allenatore azzurro, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, per parlare di Barcellona Napoli di questo sabato e delle condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano sta combattendo contro un infortunio ed anche contro il tempo, dato che un recupero per dopodomani sarebbe davvero miracoloso. L’allenatore ha spiegato quanto sia importante essere al massimo in queste sfide, sia mentalmente sia fisicamente, cosa che al momento Insigne non può rispettare.

LE PAROLE DI GIGI DE CANIO

Queste le parole di Gigi De Canio: “Dobbiamo essere onesti: il Barcellona ha un vantaggio nella gara di sabato di Champions League e tutti ci auguriamo che il Napoli possa fare l’impresa. Nel caso non dovesse farcela, non dobbiamo fare tragedie. Nelle gare importanti il Napoli ha sempre fatto bene e ha cercato di portare a casa il risultato. A Barcellona farà lo stesso, ma in questo caso dobbiamo ammettere che non è la squadra favorita. Da allenatore, dico che Insigne non lo rischio se il medico non mi dà l’ok anche perché servono giocatori freschi e in forma. Si parla di una gara da dentro o fuori per questo al di là delle motivazioni, servono muscoli buoni”.

