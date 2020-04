Luigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Il Roma nella quale ha parlato del mercato in casa Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

De Canio: “Rrahmani e Petagna possono essere pronti per Napoli. Su Milik e Mertens…”

Su chi terrebbe tra Milik e Mertens: “Ogni strategia societaria deve tener conto degli obiettivi realistici e questi sono condizionati da come finirà questo campionato. Per questo dicevo che è necessario comunque terminare quello corrente”.

Se Petagna e Rrahmani sono pronti per il Napoli: “Se Di Lorenzo che veniva da Matera e poi Empoli ha dato una grande risposta, perché non pensare che possano farlo anche loro!? Anche Hamsik arrivò da Brescia e sembrava essere una scommessa, poi quello che ha fatto in tutti questi anni a Napoli è sotto gli occhi di tutti”.

