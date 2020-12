De Canio ‘striglia’ Gattuso: “Sono altre le prestazioni negative da ricordare. Vi dico una cosa su Benitez…”

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale21 e ha commentato con queste parole il successo interno degli azzurri contro la Sampdoria: “Il Napoli visto nel primo tempo non è stato bello, ma non è neanche andato così male come dice il tecnico. Penso che la squadra abbia toccato il fondo in altre uscite, ricordo dei primi tempi davvero agghiaccianti. In definitiva – prosegue De Canio – non farei ricorso alle iperboli negative di Gattuso, sono altre le prestazioni negative da ricordare. Il Napoli sa come impostare il gioco, lo fa dai tempi di Benitez. Quello che forse manca è un giocatore che sia in grado di velocizzare la manovra”, chiosa.

De Canio “striglia” l’allenatore azzurro

