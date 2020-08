De Canio sul nuovo modulo: “Il 4-2-3-1 possibile ad una condizione, vi spiego”

Da quando il Napoli ha acquistato Osimhen si pensa ad un cambio modulo importante. Il 4-3-3, emblema del calcio sarriano e motivo principe anche dell’ingaggio di Gattuso, che quel modulo lo conosce e lo pratica bene, potrebbe essere abbandonato in onore di un 4-2-3-1 che aveva provato a introdurre anche Ancelotti. Con Carlo però c’era molto squilibrio, dovuto ad una fase difensiva non perfetta e ad una compattezza di squadra (anche a livello di spogliatoio, non solo tecnica) ben mancante. Ora Gattuso potrebbe riproporre lo stesso schema con una situazione generale diversa e con qualche innesto adatto, come ad esempio Jordan Veretout, perfetto per il ruolo di mediano a 2. Sulla questione si è espresso l’ex allenatore azzurro Gigi De Canio a Canale 21.

Le parole di De Canio

“Osimhen e Mertens insieme possono giocare solo così, con questo nuovo modulo. Tutto è possibile e tranquillamente sostenibile, dipende dall’atteggiamento che i giocatori hanno in campo. Bisogna che loro pensino a sacrificarsi nella squadra e non solo a tenere il pallone tra i piedi. Se non lo faranno allora è certo che non potranno giocare tutti e 4, a dire il vero forse neanche in 2 se non si sacrificano”.

