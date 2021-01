“Serve una maggioranza più ampia per l’ambizione dei progetti che sono in campo”. Lo dice il senatore del Gruppo Misto Gregorio De Falco dopo il voto di fiducia in Senato sul Governo.

sfe/sat/red

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo De Falco “Mettere da parte narcisismi e pensare al Paese” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento