De Giovanni: “Il Napoli di Ancelotti mal costruito e allenato, ma Gattuso non può dirlo”

Maurizio De Giovanni, in occasione del suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno, ha analizzato le ultime prestazione del Napoli di Gattuso. Lo scrittore ha ragionato sulla polemica sorta nel merito del lavoro svolto da Ancelotti.

Di seguito una parte delle sue considerazioni: “Gattuso non può dirlo e infatti non lo dice, smentendo un’interpretazione di alcune frasi dette dopo il match dell’Olimpico, ma il tifoso non è tenuto alla correttezza istituzionale e può dire quello che pensa. Il Napoli che Ancelotti ha lasciato sul terreno è una squadra mal costruita, mal allenata, priva di attributi e contrapposta polemicamente alla società. Non è più il momento di ricercare colpe e colpevoli, ma se non si capisce il guasto non si può provvedere a una riparazione: qualsiasi meccanico potrà confermarlo”.

