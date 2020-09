De Giovanni: “Il Napoli ha un equivoco tattico in mezzo al campo”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio Marte Sport Live in merito alla stagione del Napoli. Di seguito le sue parole.

De Giovanni: “Il Napoli ha un equivoco tattico”

“Il Napoli ha un equivoco a centrocampo, un deficit fisico. Un mediano che sia di statura e possa dire la sua anche di testa, poi vincere i contrasti e dettare il gioco, non c’è. Questo implicato la coesistenza tra Fabian Ruiz e Zielinski e quindi il 4-3-3. A un centrocampo a due nessuno dei due è adatto, per questo è un equivoco: entrambi sono ottimi giocatori, ma possono giocare solo a tre. Sostegno di De Laurentiis? Ho trovato la sua uscita infelice. Non credo rientri nelle caratteristiche di una società da un’indicazione di voto”.

