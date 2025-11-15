De Ioannon e Steri insieme a Verissimo: “Ecco com’è iniziata la nostra storia…”

(Adnkronos) –

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri insieme a Verissimo. Oggi, sabato 15 novembre, la coppia è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha ripercorso le tappe della loro relazione, raccontando come il loro legame sia nato lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Il trono di Martina si era concluso con la scelta di Ciro, lasciando fuori Gianmarco, che in seguito era diventato tronista e aveva coronato la sua esperienza con Cristina Ferrara. Tuttavia, a pochi mesi dalle rispettive scelte, entrambe le coppie si dicono addio. Martina è tornata a frequentare Gianmarco e la loro relazione è ormai ufficiale. Ma secondo molti utenti, Martina e Gianmarco avrebbero iniziato a frequentarsi già prima della rottura con Ciro, insinuando un tradimento, smentito più volte dalla stessa Martina.

Martina ha scelto inizialmente Ciro alla fine del suo percorso da tronista, a Silvia Toffanin ha spiegato che oggi non la considera una scelta sbagliata, piuttosto fatta di “pancia”: “Ho scelto con le sensazioni, in quel momento il percorso con Gianmarco aveva preso una piega sbagliata. Ho deciso di fare un salto nel vuoto”. La sua relazione con Ciro è durata circa 7 mesi: “La vita fuori da Uomini e Donne è diversa. Lui non è la persona giusta per me, ma è stato importante. Non rinnego nulla”, ha detto.

E su Gianmarco, De Ioannon ha spiegato che inizialmente era frenata a causa del suo carattere: “Mi spaventava il suo carattere, lui riesce a mettermi al mio posto, nel senso buono. Con il tempo ho capito che una persona così mi fa crescere e mi fa maturare”.

E sulla collanina-gate, Martina ha spiegato: “Gianmarco durante un’esterna mi aveva regalato una collanina. Io l’ho pubblicata su Instagram poche settimane dopo essere usciti insieme per la prima volta. L’ho fatto solo per la voglia di compiacere lui, non c’era un’intenzione cattiva. Abbiamo capito che si poteva evitare per non creare polemiche”.

Martina ha espresso il suo dispiacere nei confronti di Ciro: “Mi dispiace tanto averlo ferito, io gli voglio davvero bene. Ma anche io sono stata male, perché non è facile rendersi conto di alcune cose… dopo 8 mesi ho capito che non era la persona giusta per me”.