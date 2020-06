De Laurentiis a Castel Volturno: il presidente è arrivato. Incontro con la squadra per stipendi e multe

Aurelio De Laurentiis è arrivato al centro sportivo di Castel Volturno per incontrare il suo Napoli. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il patron è giunto poco prima di mezzogiorno, dopo aver annunciato ieri sera alla squadra e a Gattuso l’incontro odierno.

De Laurentiis incontra il Napoli a Castel Volturno

Dopo tre mesi di assenza, le parti si rivedono. Tanti saranno i discorsi da fare, a partire dalle questioni che restano sospese. I calciatori, infatti, parleranno con De Laurentiis circa i pagamenti degli stipendi sospesi. Marzo e aprile sono stati congelati, ma ci si aspetta la retribuzione per maggio. La squadra, infatti, è a lavoro in allenamento dall’inizio dello scorso mese. Inoltre, si parlerà della questione ammutinamento e conseguenti multe, ancora in sospeso. La questione va avanti dallo scorso novembre, quando la squadra si rifiutò di andare in ritiro. Importante, sotto questo aspetto, potrà essere la mediazione di Rino Gattuso.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER