Il Napoli si stringe attorno al Presidente Aurelio De Laurentiis e la moglie per la positività al Covid-19. Di seguito un video divulgato da Carlo Alvino come augurio di pronta guarigione.

I tifosi del Napoli si stringono attorno a De Laurentiis

Un video che dà forza e si stringe attorno al presidente De Laurentiis e moglie. Infatti entrambi hanno riscontrato la positività al Coronavirus un paio di giorni fa: ora stanno combattendo il virus, ma non sono soli. Carlo Alvino, noto giornalista, ha condiviso su Instagram la vicinanza dei tifosi del Napoli al patron azzurro e alla moglie Jacqueline. Un momento complicato, ma anche questa volta il presidente non sarà solo: ci sono milioni di tifosi che fanno il tifo per lui.

The post De Laurentiis abbracciato da milioni di tifosi azzurri appeared first on Calcio Napoli 1926.

