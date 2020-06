Napoli, la squadra attende De Laurentiis a Castel Volturno. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega l’esigenza dei calciatori di chiedere maggior chiarezza al presidente sul taglio stipendi. Ogni discussione è rimandata, prima c’è la decisiva gara di Coppa Italia. La formazione di Gattuso è in vantaggio, avendo vinto all’andata per 1-0 a San Siro grazie al gol di Fabian Ruiz. Il passaggio del turno significherebbe giocarsi la finale contro la vincente tra Juventus e Milan. L’opportunità di alzare un trofeo in una stagione al tempo stesso particolare e difficile.

Leggi anche —> Napoli-Inter, deciso l’orario del fischio d’inizio

De Laurentiis atteso dalla squadra: i calciatori pretendono chiarezza

“Sa bene che solo su un punto il capitano Insigne e il resto del gruppo pretendono chiarezza: il pagamento degli stipendi. La posizione dello spogliatoio è chiara e anche per una questione di testa i giocatori attendono l’arrivo (promesso) di De Laurentiis a Castel Volturno per poter affrontare la questione degli eventuali tagli alle mensilità. Ma, di sicuro, l’inizio della discussione non potrà avvenire dopo la gara di ritorno della Coppa Italia. Dunque, già da domani ogni momento è quello giusto per affrontare la questione”.

CLICCA QUI PER FOTO E VIDEO ESCLUSIVI!

The post De Laurentiis atteso a Castel Volturno: la squadra chiede chiarezza sul taglio stipendi appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento