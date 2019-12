Il presidente Aurelio De Laurentiis ha salutato Carlo Ancelotti, annunciato oggi come nuovo allenatore dell’Everton. Il numero del Napoli ha scritto su Twitter: “Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio“.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/ADeLaurentiis/status/1208474345674330112″]

L’Everton gli ha dato il benvenuto con un video da brivi: clicca qui per guardarlo!

The post De Laurentiis: “Caro Ancelotti, ti seguiremo con affetto in Premier League” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento