De Laurentiis: “Col Barcellona alla pari, ma la UEFA sottovaluta l’emergenza. Sarri? Avrei fatto scelte diverse”

Aurelio De Laurentiis ai microfoni de La Repubblica ha illustrato il piano che ha in mente per un rinnovamento dell’offerta della Serie A sulle piattaforme dei vari broadcast. Di seguito la sua iniziativa: “Sia chiaro che non si tratta di un progetto soltanto mio: deve essere di tutta la Lega Calcio ed è la strada per ridurre il deficit della Premier League. Dobbiamo prendere coscienza del nostro valore ed essere più autonomi, offrendo il nostro prodotto senza esclusive a tutte le piattaforme internazionali esistenti, realizzandolo in autonomia e mantenendo per noi il 90% degli introiti. Ho calcolato che i ricavi da distribuire tra i 20 club sarebbero di 18 miliardi in 6 anni. C’è da anticipare una cifra importante per la produzione? È chiaro. Ma è così che si fa impresa e ricorrendo ai fondi alla fine le entrate ne risentirebbero molto”.

Su Dal Pino: “Ha avuto il merito di far lievitare il valore di mercato del nostro campionato ed è soprattutto grazie a lui se stiamo ricevendo molte manifestazioni di interesse. Sarebbe un errore farci sfuggire questa occasione, che aiuterebbe a fare crescere la competitività delle squadre medio-piccole. La Lega con il suo canale diventerebbe pure un editore, perché tante piattaforme hanno bisogno di acquistare un prodotto già finito”.

De Laurentiis sul Barcellona e Sarri

Il patron si dice pronto alla sfida di Champions League che il Napoli affronterà il prossimo 8 agosto e getta anche un occhio al passato: “Siamo pronti: ce la vogliamo giocare alla pari, come all’andata al San Paolo. Ma siamo preoccupati per l’emergenza Covid in Catalogna. L’Uefa sottovaluta l’emergenza, come del resto aveva fatto a marzo. Sarri? Gli allenatori che con noi hanno fatto bella figura, Sarri compreso, non hanno poi ottenuto altrove gli stessi risultati. A Sarri voglio bene per i tre anni che abbiamo condiviso al Napoli, ma al suo posto avrei fatto scelte professionali differenti: ha vinto lo scudetto e non sappiamo se resterà alla Juve.”

