La sconfitta di ieri contro il Verona ha rimesso in discussione Gennaro Gattuso. Ad oggi però, stando alle ultime notizie, non pare che il futuro del tecnico calabrese possa essere lontano da Napoli e dal Napoli. A fugare i dubbi il giornalista Carlo Alvino che su Twitter ci aggiorna sull’attuale situazione in casa azzurra.

Alvino svela: “De Laurentiis arrabbiato ma Gattuso non è in discussione”

Ecco il post del noto giornalista: “Il calcio è oggi. Non conta il nome e quello che hai fatto. Conta il presente. Ad oggi Gattuso non è in discussione. Sarà banale, però, ma un allenatore è sempre in discussione. Come sempre in discussione è un direttore sportivo. Questo è il calcio. ADL (il suo è un silenzio che fa rumore) non può non essere arrabbiato per quanto sta accadendo ma è lucido, sa che l’obiettivo dichiarato di stagione, nonostante tutto, è a portata di mano ed assolutamente raggiungibile con questo allenatore e non con altri”.

Il patron si aspetta un atteggiamento diverso

“Di Harry Potter in giro non ce ne sono. Il presidente però ora si aspetta il passaggio del turno in Coppa Italia, le vittorie con Parma e Genoa in campionato ed un atteggiamento diverso da parte della squadra. Insomma bisogna vincere ed anche convincere. Solo vincere forse non basterà. Anche perché la storia recente ci ricorda di esoneri eccellenti anche dopo eclatanti vittorie”.

ANNUNCIO A SORPRESA DI DE LAURENTIIS SU GATTUSO: ECCO DI COSA SI TRATTA

The post De Laurentiis e Gattuso ai ferri corti? Alvino fa chiarezza: la verità sul futuro del mister appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento