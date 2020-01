De Laurentiis e l’agenda piena per i rinnovi: segnale distensivo dopo il caos?

Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sono passi distensivi di De Laurentiis verso il gruppo con la questione rinnovi.

I DETTAGLI

Il Presidente, infatti, ha l’agenda piena per i rinnovi di Maksimovic, Zielinski, Milik e Allan in primis. Questo è il segno che si vuole venire incontro alle esigenze dei propri calciatori, un segnale distensivo dopo la frizione che c’è stata a novembre tra ammutinamento dei calciatori al ritiro imposto dalla società, con la risposta delle multe da parte di quest’ultima. Chissà che una buona seconda parte di stagione non possa cancellarle.

