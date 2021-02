De Laurentiis furioso con Gattuso: Atalanta e Juventus ultime chance – SportMediaset

Arrivano novità per quanto riguarda il rapporto tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e il suo allenatore Gennaro Gattuso, ormai sempre più sul filo del rasoio per gli ultimi deludenti risultati.

De Laurentiis furioso con Gattuso

Secondo quanto riportato dai colleghi di SportMediaset, De Laurentiis sarebbe furioso con il proprio tecnico: non sono piaciute le frasi di Gattuso nel post-partita di ieri. Il presidente avrebbe deciso di dare due ultime chance all’ex Milan: Atalanta in Coppa Italia e Juventus in campionato. Dovesse fallirle entrambe, sarebbe automatico l’esonero già la prossima settimana. Si parla di ultime tappe di una via crucis. Ormai c’è distanza sempre più netta tra le due parti, e in particolare le frasi in cui Gattuso ha giustificato la prestazione non sono per nulla piaciute al patron. Saranno i prossimi due impegni, per nulla semplici, a decidere il suo futuro: svolta oppure sarà addio.

