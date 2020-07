De Laurentiis: “Gattuso e Giuntoli mi hanno convinto per Osimhen. Milik è sul mercato”

Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per fare il punto della situazione sulle questioni legate al mercato. Da un lato l’arrivo di Victor Osimhen, annunciato nella giornata di oggi. Dall’altro il futuro di Arek Milik che ha deciso di non firmare il rinnovo di contratto. Una condizione che costringe il calciatore a finire sul mercato.

De Laurentiis parla di mercato

“Osimhen è un nome che seguivamo da tempo. Lo volevano sia Gattuso che Giuntoli. Entrambi mi hanno convinto a fare questo sacrificio da 70 milioni di euro. Con i bonus si arriverà a ottanta milioni, e se consideriamo lo stipendio, si supereranno abbondantemente i 100 milioni.

Si tratta di un giocatore dal quale non ci aspettiamo tutto e subito. Non è un calciatore da 25-30 gol a stagione. Dovrebbe rendersi protagonista di un gioco straordinario a favore della squadra, segnando gol e facendone fare anche ai compagni di squadra.

Milik? Il suo nome è sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, lui mi guarda e non risponde. E allora, quando succede questo, si deve prendere atto che deve andare via. Andrà via al miglior offerente, perché non ho alcuna intenzione di fare sconti a nessuno. Altrimenti rischierà di restare a Napoli e probabilmente non rientrerà più nelle scelte dell’allenatore”.

