De Laurentiis ha chiamato Gattuso post Genoa-Napoli: rischio esonero immediato? La verità – SKY

Sconfitta amara per il Napoli quella arriva ieri contro il Genoa per 2-1 che getta altre ombre su Gennaro Gattuso e sulla squadra. Secondo Sky Sport però, Aurelio De Laurentiis non sarebbe così furibondo come si crede. Il presidente infatti ha chiamato l’allenatore subito dopo l’insuccesso e ha riconosciuto al tecnico una buona prestazione della squadra. Una prestazione ben diversa da quella vista contro l’Hellas Verona lo scorso 24 gennaio.

Settimana decisiva per Gattuso

Così come informa Sky Sport, Aurelio De Laurentiis è ben consapevole delle attenuanti che ha il mister – i tanti infortuni e le partite ogni tre giorni. Per tali ragioni non è intenzionato a prendere decisione drastiche né affrettate soprattutto perché il mese di febbraio sarà un tour de force: “Il presidente ha dunque riconosciuto come la squadra stia in questo momento dando il massimo delle proprie possibilità e vorrebbe rinviare dunque il discorso allenatore al termine della stagione, quando le parti sembrano comunque destinate a una separazione consensuale“. Dunque il patron aspetta ma questa settimana potrebbe rappresentare un punto di non ritorno: “C’è l’Atalanta in Coppa e la Juventus al Maradona e uscire dalla coppa e perdere ulteriore terreno dalla zona Champions potrebbe rappresentare un pericolosissimo punto di non ritorno“.