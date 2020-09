De Laurentiis ha seguito Napoli-Pescara da casa: il retroscena

Questo pomeriggio il Napoli è sceso in campo per l’amichevole contro il Pescara. Una sfida di preparazione, a cui farà seguito quella contro lo Sporting Lisbona, in vista dell’inizio del prossimo campionato. Assente illustre al San Paolo il patron dei partenopei, Aurelio De Laurentiis in isolamento con la moglie dopo la scoperta della positività al tampone per il Coronavirus.

De Laurentiis, il retroscena su Napoli-Pescara

Come racconta il portale online del Corriere dello Sport, il numero uno azzurro è in isolamento presso la sua casa di Roma con la moglie ed i camerieri. Qui i medici lo tengono costantemente monitorato e si preparano anche a possibili nuovi esami ed accertamenti. Il patron non ha, però, perso occasione per seguire la propria squadra in occasione dell’amichevole con il Pescara. Una sfida che ha seguito con un pò di difficoltà. Questo perchè, come rivela il quotidiano, in casa ha un abbonamento satellitare che non permette l’acquisto di eventi singoli. Una situazione che ha costretto un tecnico ad intervenire a distanza.

