Ciccio Marolda, decano del giornalismo napoletano, è intervenuto ai microfoni del Bello del Calcio (su Canale 21) e ha parlato dell’eventuale – ora più che mai “chimerico” – rinnovo di Rino Gattuso. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato dalla nostra redazione:

“Intorno al contratto le parti ci hanno lavorato quattro mesi. Avevano finalmente trovato l’intesa e poi De Laurentiis non ha firmato quando era tutto pronto per la firma. Il Napoli ha perso fiducia nelle ultime settimane.

Marolda su Gattuso: le considerazioni del giornalista napoletano



“Osservando la questione da esterno cerco di analizzare la vicenda da ambo i lati: il club ha comprato Osimhen e Bakayoko, che è stato proprio l’allenatore a richiedere. Se De Laurentiis ha sentito altri allenatori è un suo diritto.

FORSE TI INTERESSA ANCHE: “Gattuso? Pure se ha il contratto in mano lo straccia! Vedete…

“Il problema del Napoli è un altro e cioè che il club ha un bilancio in rosso di 18 milioni con un monte ingaggi molto alto. Senza la qualificazione in Champions la società dovrà vendere calciatori e far partire un progetto totalmente nuovo”. Insomma, secondo Marolda la situazione è questa. Gattuso è dispiaciuto ma il Napoli rischia senza la qualificazione in Champions che è fondamentale per continuare ad avere una squadra di vertice”.

IL PROFILO DI GENNARO GATTUSO

The post “De Laurentiis ha tutto il diritto di parlare con altri allenatori! Il Napoli sta rischiando molto. Senza Champions…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento