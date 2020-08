De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro in merito a “Ricostruire: la parola alle imprese”. Di seguito quanto è stato evidenziato.

De Laurentiis: “Il calcio va cambiato. Ho avuto ragione sui cambi e sugli sponsor”

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Crisi – Abbiamo un freno tirato: dovevamo prevedere la crisi 15 anni fa, ora si è aggravata per colpa del Covid-19. Confidustria è assente, si pensava a questo secolo come quello dei contenuti. Ma si è visto ben poco.

Governo – Chi c’è stato poteva aiutare la diffusione della digitalizzazione, così non è stato. In Italia c’è mafia, camorra e lo Stato è colluso. Il concetto di famiglia e dei soldi sotto il materasso – per assurdo – ci ha salvato. Se si lavora in maniera corretta e concreta, si porta sempre a casa il risultato. Nonostante le leggi e la burocratizzazione. L’Italia è l’Italia, terra fertile. A Sud si potrebbe seminare tantissimo. Cantiamo l’inno, ma sono tutte fregnacce.

Cambiamento – Il calcio va cambiato, così come le regole. Ceferin dovrebbe insistere in funzione dei paesi dove si gioca a calcio, non viceversa. La Serie A – Napoli a parte – ha molti debiti: 4 miliardi circa. Il calcio va rifondato. Bisogna pensare agli e-games: quando mi sono battuto per i 5 cambi avevo ragione. Ho parlato del terzo sponsor ed è arrivato.

Napoli – Quando presi la società non capivo niente di calcio, ma di industria sì. Ricordo che Profumo mi disse che mi avrebbe dato 100 milioni per i film, ma zero per il calcio. Poi mi ascoltò per due ore, alla fine disse che ero nella ragione. Con il Banco di Napoli ho fatto la mia prima sponsorizzazione di un film: mi diedero 600 milioni di lire.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post De Laurentiis: “Il calcio va cambiato, ho avuto ragione in passato. Ceferin ci ascolti” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento