I colleghi de Il Napolista hanno pubblicato il testo integrale della PEC inviata da Aurelio De Laurentiis alla Lega di Serie A, Juventus e FIGC. Dopo che l’ASL Napoli 1 ha vietato la trasferta di Torino agli azzurri.

De Laurentiis, il testo della PEC inviata agli organi competenti

“Alla luce di tale ulteriore precisazione, richiesta dallo scrivente per scrupolo e allo scopo di non incorrere in una errata interpretazione delle misure imposte, appare evidente che la partenza della squadra per Torino rappresenterebbe una violazione del provvedimento dell’autorità locale competente per la sicurezza sanitaria. Nonché delle vigenti norme statuali in materia, con le conseguenti responsabilità previste dalla legge a carico dei contravventori.

La fattispecie, con riferimento alla delibera del Consiglio della Lega Serie A ricevuta in data di ieri, ore 17.01, rientra chiaramente tra quei provvedimenti delle autorità statali e locali che sono “fatti salvi”. E che determinano l’inapplicabilità delle “regole relative a impatto Covid-19 – gestione casi di positività e rinvio gare”.

Pertanto si comunica che, dovendo necessariamente rispettare il provvedimento della ASL regionale e della Regione Campania, ai quali la scrivente e i propri tesserati non possono sottrarsi, e, dunque, per causa di forza maggiore, la squadra non è potuta partire per Torino.

Alla luce di quanto sopra, si chiede alla Lega Nazionale professionisti Serie A il rinvio della gara ad altra data. Ovviamente per ragioni non imputabili alla scrivente”.

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU FACEBOOK

The post De Laurentiis, il testo della PEC inviata agli organi competenti: “La Regione ci ha vietato di partire per Torino” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento