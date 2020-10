De Laurentiis in Lega con sintomi da Covid: la Procura di Milano apre un fascicolo

L’indagine conoscitiva sul presidente azzurro è senza titolo di reato né indagati e arriva per l’esposto del Codacons a causa della sua presenza all’assemblea del 9 settembre scorso in un hotel milanese

