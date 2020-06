De Laurentiis incita il Napoli: ha parlato anche di stipendi e contratti

Dopo oltre tre mesi dall’ultima volta, il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto capolino a Castel Volturno per incitare la squadra in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, in programma il 13 giugno. Per il Napoli si tratta di un impegno troppo importante per ricominciare al meglio la stagione, con l’obiettivo di consolidare la qualificazione alla prossima Europa League e arrivare in forma all’impegno della Champions League 2019/20 contro il Barcellona. Per… continua a leggere sul sito di riferimento