De Laurentiis lascia Capri con il sostegno dei tifosi | VIDEO

Questa mattina è arrivata la notizia della positività di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, al tampone per il Coronavirus. Una scoperta a seguito dei controlli a cui tutte le settimane vengono sottoposte tutte le società calcistiche italiane. A seguito della conferma, il patron ha preso una decisione importante. Si è rivolto ai medici che, a loro volta, gli hanno consigliato di spostarsi a Roma per tenere sotto controllo il decorso della malattia. Nello spostarsi da Capri alla Capitale, De Laurentiis ha incontrato il sostegno dei tifosi.

De Laurentiis ed il supporto dei tifosi

Il patron dei partenopei ha lasciato l’isola di Capri e si è spostato verso Roma per recarsi al Policlinico Gemelli ed effettuare nuovi esami. Prima, però, la sosta forzata al molo di Mergellina in compagnia della moglie e del figlio. Qui ad aspettarlo, oltre l’ambulanza ed i sanitari necessari al trasporto, erano presenti anche numerosi tifosi. In molti gli hanno urlato ‘Forza Presidente’, augurandogli una pronta guarigione. Il patron di rimando ha ringraziato tutti i presenti. In allegato alcune immagini che testimoniano quanto accaduto poche ore fa.

