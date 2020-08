De Laurentiis: Le convocazioni delle nazionali sono delle cretinate

Aurelio De Laurentiis, durante il suo intervento a Radio Kiss Kiss, parla così delle convocazioni in Nazionale: “La UEFA dovrebbe lavorare per i campionati nazionali ed invece mi sembra il contrario. Fino a prova contraria i calciatori li paghiamo noi, questo bisognerebbe dire al caro Ceferin che dovrebbe essere un nostro segretario. Manca il rispetto, ma che sono queste cretinate delle convocazioni in nazionali? Se dobbiamo fare a cazzotti siamo pronti a farlo” – a riportarlo è Tmw.

