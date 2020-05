De Laurentiis, linea dura sui diritti TV: il Napoli è uno dei tre club a non avere debiti

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle risorse del Napoli di Aurelio De Laurentiis per la ripartenza del campionato di Serie A e la prossima sessione di calciomercato. Sarà un’estate particolare con i pensieri a metà tra il campo e il mercato, tra i verdetti della stagione bloccata dalla pandemia e la costruzione del Napoli che verrà. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha una sola certezza: per pensare a comprare bisognerà cedere. Il Napoli ha abbondanza, considerando il rientro dai prestiti di Gianluca Gaetano e Adam Ounas l’organico è composto da trenta giocatori. Bisognerà sfoltire dando un occhio alle regole per la composizione delle liste. Si venderà prima di acquistare: Allan, Milik e Koulibaly orienteranno il mercato.

De Laurentiis, linea dura sui diritti TV

Il Napoli ha 145 milioni di riserve, è uno dei tre club (gli altri sono il Cagliari e il Torino) a non avere debiti con le banche, De Laurentiis è per la linea dura riguardo alla battaglia sui diritti televisivi per il pagamento della sesta rata dai broadcasters ma è in una condizione di tranquillità, può pianificare i suoi investimenti sul mercato in un’estate in cui potrebbe esserci un fisiologico cambiamento di fine ciclo.

