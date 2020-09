NAPOLI – Aurelio De Laurentiis e sua moglie Jacqueline hanno trascorso nella loro casa di Roma la prima giornata di isolamento dopo la positività al Covid19. Nel pomeriggio ha guardato l’amichevole Napoli-Pescara in tv. Una visione non semplice visto che De Laurentiis a casa ha un abbonamento di servizio e non può comprare eventi singoli, è intervenuto un tecnico della tv satellitare a distanza per attivargli la visione – a riportarlo è Tuttosport.

The post De Laurentiis, Napoli-Pescara e il problema con la tv appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento