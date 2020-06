De Laurentiis, nessun taglio agli stipendi e possibili premi per Coppa Italia e zona Champions

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul ritorno della serenità tra Aurelio De Laurentiis e i calciatori del Napoli. L’applauso dopo le sue parole a centrocampo e poi il festeggiamento degli azzurri che lo hanno lanciato in aria dopo la vittoria della coppa Italia. Due immagini nitide della grande schiarita tra presidente e calciatori dopo i momenti di tensione vissuti nei mesi scorsi per il rifiuto degli azzurri di tornare in ritiro dopo il match di Champions con il Salisburgo al San Paolo e la richiesta di multe che fece scattare il presidente.

De Laurentiis, pace fatta con i calciatori del Napoli

I calciatori riceveranno a momenti lo stipendio di marzo, in attesa del pagamento degli altri tre (non sono stati infatti stabiliti tagli). Per loro, inoltre, potrebbe esserci un premio per la vittoria della coppa Italia e previsto uno per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la vittoria della coppa Italia il morale del gruppo è schizzato a mille. Gli azzurri si tufferanno ancora con maggiore convinzione sul campionato, a cominciare dalla trasferta di martedì prossimo a Verona, gara fondamentale per la corsa Champions, insieme a quella successiva con la Spal e ai due scontri diretti contro Atalanta e Roma.

