DE LAURENTIIS POSITIVO – Il calcio italiano è in isolamento volontario. Caos nel mondo del pallone e, se vogliamo, un pizzico anche in quello ecclesiastico. “Faccio gli auguri a De Laurentiis: l’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro e ci siamo abbracciati. Lui non aveva la mascherina». Parola del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli – a riportarlo il Cds.

The post De Laurentiis positivo, Il cardinale Sepe: “l’ho incontrato dieci giorni fa a Castel di Sangro. Lui non aveva la mascherina” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento