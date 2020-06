De Laurentiis ribadisce fiducia a Meret a Castelvolturno: il retroscena di Radio Marte

Aurelio De Laurentiis è da sempre un presidente molto vicino alla sua squadra. Nonostante i precedenti dell’autunno scorso, questo aspetto non è per nulla cambiato: ieri il patron ha fatto visita ai suoi per spronarli e per discutere di alcuni aspetti, ma sempre con il sorriso in volto e in un clima di grandissima serenità. Il Napoli sembra aver superato le difficoltà di inizio stagione almeno per quanto riguarda l’umore generale e il rapporto calciatori-club. Un caso delicato è quello di Meret: il portiere, acquistato per essere un titolare, è scivolato al secondo posto nelle gerarchie del nuovo allenatore Gattuso. De Laurentiis allora ha preferito parlargli per ribadirgli la sua fiducia e stima.

De Laurentiis-Meret, il retroscena

Nell’ambito dell’incontro tra il presidente De Laurentiis e la squadra, avvenuto ieri a Castelvolturno nel centro tecnico, il patron ha chiacchierato anche con Alex Meret. Più volte sia ADL che Gattuso si erano espressi su di lui: la considerazione per il giovane friulano è sempre stata molto alta. Meret è considerato come un vero patrimonio per il calcio Napoli, nonostante sia per il momento al secondo posto nelle gerarchie tecniche di Gattuso. Ciò nonostante, lo riporta Radio Marte, il presidente degli azzurri gli ha spiegato che la fiducia nei suoi confronti resta la stessa, e che lui sarà il difensore dei pali del Napoli del futuro. Parole che rassicurano Meret, che dovrà riuscire a pazientare ancora un po’ per diventare protagonista all’ombra del Vesuvio.

