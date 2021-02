“De Laurentiis sembra voler fare di tutto per arrivare fino a fine stagione con Gattuso”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto Ciro Troise, giornalista, per parlare della situazione in casa Napoli e del rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Rino Gattuso. Di seguito le sue parole.

Gattuso-De Laurentiis: insieme fino a fine stagione?

“De Laurentiis sembra orientato a far di tutto per arrivare a fine anno con Gattuso per poi avere libertà d’azione a fine anno per la rivoluzione. Ovviamente in caso di sconfitte numerose ogni piano sarà rivisto. Tra le assenze e il quarto posto ancora raggiungibile penso che la linea sia ancora questa. Anche quando aveva una macchina da gioco straordinaria il Napoli non ha mai avuto seriamente lo Scudetto come obiettivo bensì la qualificazione in Champions League. Il trend del 2021 è preoccupante: si sono perse 7 partite in 2 mesi, sono troppe”.

