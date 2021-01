De Laurentiis, senti Pistocchi: “Il presidente richiami subito Sarri al Napoli!”

Dopo la sconfitta di Verona, sono in molti a credere che l’avventura di Gattuso a Napoli sia giunta al capolinea. Tra questi, anche il noto opinionista Maurizio Pistocchi, il quale rivolge un particolare appello al patron degli azzurri De Laurentiis.

Pistocchi a De Laurentiis: “Riporta Sarri a Napoli!”

Queste le parole di Pistocchi, intervenuto ai microfoni de “I Tirapietre” su Radio Amore Campania:

“Fossi in De Laurentiis prenderei la macchina con l’autista e direi: “Mi porti vicino Firenze, mi siederei ad un tavolo e proporrei un contratto già firmato a Maurizio Sarri chiedendogli di tornare. Il grande errore di De Laurentiis è stato non avergli proposto un contratto in bianco, come fece Agnelli con Del Piero. Il valore aggiunto di quel Napoli era il gioco di Maurizio. Ma lui non ha voluto riconoscergli i grandi meriti”.

