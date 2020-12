De Laurentiis: “Siamo felici, chi rispetta le leggi non può essere condannato”

l ricorso del Napoli al Collegio di Garanzia del Coni è stato accolto: la gara con la Juve si rigiocherà e, di conseguenza, agli azzurri è stato anche tolto il punto di penalizzazione in classifica. Ovviamente tutto il popolo del Web è stato molto sorpreso dal ribaltone, chi in positivo e chi invece sperava di ritrovarsi tre punti gratuiti. Proprio il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato su Twitter l’esito della sentenza. Il patron azzurro ha dimostrato tutta la sua felicità per la decisione presa questo pomeriggio, una sentenza che rende contento tutto l’ambiente.

LE PAROLE DI AURELIO DE LAURENTIIS

Di seguito le parole di Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli.

Siamo felici. Viviamo in un Paese dove chi rispetta le leggi non può essere condannato. E il Napoli segue sempre le regole.

