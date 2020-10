De Laurentiis sul Giudice Sportivo: “Juventus-Napoli? vedremo…” – IL VIDEO

Dopo le polemiche dell’ultima settimana, le diverse comunicazioni del giudice sportivo, non è ancora arrivata la decisione su Juventus Napoli, partita annullata la scorsa domenica di campionato. Secondo le ultime indiscrezioni la decisione verrà presa nella giornata di domani, ma ovviamente c’è ancora molta discussione in lega sulla questione. Dopo la notizia della positività di Cristiano Ronaldo, tra l’altro, la scelta di non giocare quella partita (anche se forzatamente da parte del Napoli) sembra esser stata ottima. Anche Aurelio De Laurentiis non sa cosa aspettarsi, la decisione però sembrerebbe andare in un’altra direzione rispetto al 3-0 previsto.

LA RISPOSTA DI DE LAURENTIIS SU JUVE-NAPOLI

I colleghi di Tuttomercatoweb.com, hanno interrogato sulla questione proprio il patron azzurro all’uscita dall’assemblea di Lega di quest’oggi. Questo quanto risposto da Aurelio De Laurentiis: “Cosa mi aspetto dal verdetto su Juve Napoli? Vedremo…“.

Il video:

LA SITUAZIONE JUVENTUS NAPOLI

Secondo il Corriere dello Sport domani sarà il giorno decisivo: arriverà la sentenza del Giudice Sportivo. Tutto fa pensare ad un rinvio e non al 3-0 a tavolino con un punto di penalizzazione (in questo caso, il Napoli andrebbe subito al ricorso). In attesa però di avere l’ufficiale comunicazione così importante, la notizia è che la Juve non si è costituita in giudizio. Un diritto riconosciuto che non esclude la successiva ed eventuale possibilità di ricorrere in appello.

