De Ligt: “Juventus miglior club d’Italia. Champions League? Serve anche fortuna”

Il difensore della Juventus Matthijs De Ligt è intervenuto ai canali ufficiali della UEFA per raccontare la sua avventura in bianconero e affrontare il delicato argomento legato alla Champions League, ambizione e ossessione della Vecchia Signora. JUVENTUS – “È la più grande squadra in Italia. Qui si vuole attaccare per vincere le partite. È importante costruire gioco da dietro, mostrare coraggio, dimostrare che vuoi giocare”. CHAMPIONS LEAGUE – “È importante crederci. Ogni squadra ha il sogno… continua a leggere sul sito di riferimento