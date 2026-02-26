venerdì, 27 Febbraio , 26

De Lise (commercialisti): “Affiancheremo la Chiesa di Napoli nel sostegno dei più fragili”
Mons. Matino: “Oltre ai numeri bisogna avere il cuore e la mente rivolti a percorsi di giustizia e di pace”

L’insediamento del nuovo consiglio dell’Odcec partenopeo si è svolto nella sede di “Casa Bartimeo”

NAPOLI – «L’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli nella sede di ‘Casa Bartimeo’ rappresenta un segnale chiaro e significativo.

Vogliamo affiancare la Chiesa di Napoli e l’impegno di don Mimmo Battaglia nella preziosa attività svolta quotidianamente a favore della comunità, contribuendo concretamente a lasciare un segno positivo sul territorio.

I commercialisti possono offrire un supporto determinante non solo alle attività economiche, ma anche al tessuto sociale della città. Il nostro obiettivo è aiutare imprese, lavoratori e famiglie, mettendo a disposizione competenze professionali, responsabilità e sensibilità umana, unendo alla professionalità anche il valore dell’impegno e della solidarietà».

Lo ha dichiarato Matteo De Lise, neopresidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, a margine della seduta di insediamento del nuovo Consiglio a ‘Casa Bartimeo’. La struttura, voluta dal Cardinale di Napoli don Mimmo Battaglia, ospita un poliambulatorio e sportelli d’ascolto per le persone in difficoltà, insieme a una comunità residenziale per persone fragili.

«Ci impegneremo a trasformare in azioni concrete le proposte presentate. A partire da oggi avvieremo una raccolta fondi a sostegno di questa struttura – ha aggiunto De Lise – con l’obiettivo di contribuire all’acquisto di una sonda e delle attrezzature necessarie a rafforzare l’accoglienza, sia spirituale sia sanitaria, delle persone che qui trovano assistenza e supporto. Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale, rivolta ai più fragili, che riteniamo meriti il pieno sostegno e la partecipazione dell’intera categoria professionale».

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto – è valorizzare il ruolo centrale del dottore commercialista nella vita quotidiana di cittadini e imprese. Intendiamo avviare un dialogo costante con tutte le istituzioni, offrendo al tempo stesso un supporto concreto alla comunità.

Siamo convinti che le competenze economiche e fiscali rappresentino una leva fondamentale per il rilancio della città e lavoreremo per promuovere una nuova cultura dell’economia e dell’impresa – ha concluso il numero uno dell’Odcec di Napoli – , fondata su legalità, correttezza e responsabilità, capace di avvicinare anche i più giovani alla nostra professione».

Prima dell’insediamento, i consiglieri eletti hanno visitato la Basilica di San Pietro ad Aram, le Catacombe e il magico Pozzo di Santa Candida.

A fare gli onori di casa, il direttore di Casa Bartimeo Gennaro Pagano, che insieme al ViceDirettore della Caritas Don Riccardo De Santis, ha informato sulle opere di Carità della struttura, e sulle altre opere di solidarietà della Chiesa di Napoli.

Ha portato poi i saluti del Cardinale, Monsignor Gennaro Matino, vicepresidente Chiesa di Napoli ETS: “In un tempo di guerre la pace parte anche da ragioni economiche che abbiano un significato. Fare pace significa distribuire il bene, chi ha di più lo metta a disposizione di chi ha bisogno.

Il sostegno dei commercialisti, anche in termini di solidarietà, al progetto di Casa Bartimeo per rendere possibile la liberazione di chi vive nella fragilità, è prezioso. Oltre ai numeri bisogna avere il cuore e la mente rivolti a percorsi di giustizia e di pace e quello di oggi è un altro passo importante in questa direzione”.

Nel corso della prima riunione è stato deliberato il completamento della governance: Immacolata Vasaturo (vicepresidente), Mario Michelino (consigliere segretario) e Raffaele Ianuario (consigliere tesoriere).

