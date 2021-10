De Lise (commercialisti): “Convenzione con Harley&Dikkinson per supportare cittadini e professionisti per il Superbonus”

Il numero uno dell’Ungdcec rende noto il nuovo accordo

“L’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Harley&Dikkinson, fintech business designer rivolto a chi opera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici, hanno siglato una convenzione con l’obiettivo di supportare i cittadini in tema di Superbonus 110% e fornire un servizio professionale nella gestione delle piattaforme utili alla cessione del credito d’imposta.

Per gli iscritti all’Unione si tratta di una vera e propria svolta: avranno, infatti, l’opportunità di assumere un ruolo importante nella filiera Superbonus, offrendo garanzie ai soggetti coinvolti nelle dinamiche di cessione del credito e aprendo una breccia in un settore della professione che attualmente presenta diverse barriere all’entrata, ancor più difficili da affrontare singolarmente”. Lo annuncia Matteo De Lise, presidente dell’Ungdcec.

“I professionisti dell’Unione potranno, tra le altre cose, apporre il visto di conformità nelle procedure sottese alle piattaforme H&D in ambito di cessione di crediti da Superbonus, e potranno altresì proporre di utilizzarli ai propri assistiti, nel rispetto di uno specifico modello costruito dall’Ungdcec”, evidenzia De Lise.

“In quest’ottica, per la prima volta verrà istituito uno standard certificativo di Aja Europe, anche col supporto di un partner affermato per la compliance strategica d’impresa come Studio Industria, che supporti i commercialisti e i revisori nella conduzione delle esigenze professionali collegate al visto di conformità, per avvicinare sempre di più le persone alla riqualificazione degli immobili e dunque alla sostenibilità”.

Harley&Dikkinson Consulting è l’Arranger Tecnologico, Finanziario e di Garanzia rivolto a chi opera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici (professionisti, amministratori di condominio, aziende). In particolare, è volta all’efficientamento della filiera degli immobili attraverso l’ottimizzazione dal punto di vista tecnologico, organizzativo, finanziario e di garanzia delle relazioni dei vari attori coinvolti, con il supporto diretto di oltre 100 gestori distribuiti sul territorio nazionale.

L’articolo De Lise (commercialisti): “Convenzione con Harley&Dikkinson per supportare cittadini e professionisti per il Superbonus” proviene da Notiziedi.

