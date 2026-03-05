de-lise-(odcec-napoli):-“cresce-appeal-tra-i-giovani-per-la-figura-del-dottore-commercialista”

L’incontro promosso dall’Isis ‘E. Caruso’ di Napoli: “Chi ce l’ha fatta – dalla scrivania al mondo, la strada del successo parte da qui”

NAPOLI – Il dottore commercialista è un manager d’impresa, un presidio di legalità, uno specialista nella gestione della crisi aziendale e un professionista impegnato sui temi della sostenibilità. La nostra professione risente spesso di una narrazione distorta, non è soltanto legata alle scadenze fiscali e agli adempimenti normativi.

Dietro questa figura c’è un mondo complesso che unisce competenze giuridiche ed economiche. Abbiamo la possibilità di ricoprire incarichi pubblici e svolgiamo un ruolo fondamentale per aziende pubbliche e privata nella gestione delle attività economiche.

Per i giovani è una professione che offre concrete opportunità di crescita e la possibilità di costruire direttamente il proprio successo: un potenziale che merita di essere raccontato e fatto conoscere”.

Sono le parole di Matteo De Lise, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, intervenuto nel corso dell’iniziativa “Chi ce l’ha fatta – dalla Scrivania al Mondo, la Strada del Successo parte da Qui”, promossa dall’Isis ‘E. Caruso’ di Napoli, che ha visto il Presidente dell’Odcec di Napoli confrontarsi con gli studenti sulle opportunità offerte dalla professione del dottore commercialista.

Tra i testimonial della giornata la consigliera regionale Francesca Amirante: “L’attività di orientamento rivolta ai giovani è fondamentale, soprattutto in una fase storica come quella attuale, segnata da un diffuso senso di disorientamento.

È importante che chi studia possa confrontarsi direttamente con il mondo che lo circonda e impari a sviluppare un pensiero critico e complesso, condizione essenziale per compiere scelte davvero libere e consapevoli.

Allo stesso tempo, è indispensabile che esistano percorsi concreti di inserimento professionale, opportunità di lavoro reale che offrano ai nostri ragazzi la possibilità di costruire il proprio futuro e di restare qui, in Campania”.

A dialogare con gli studenti anche Gaetano Scala, Capo settore Grandi Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate della Campania: “Da uomo della pubblica amministrazione condivido pienamente l’importanza di percorsi come questi, che aiutano i giovani a orientarsi e a individuare i passi giusti da compiere nel mondo economico, sia all’interno della pubblica amministrazione, sia nelle professioni o nell’imprenditori”.

Una testimonianza importante è arrivata da Giuseppe D’Ambrosio, giudice tributario ed ex docente dell’istituto ‘E. Caruso’: “Ho sempre lavorato per favorire l’orientamento degli studenti, sia in ambito scolastico sia universitario.

I giovani hanno bisogno di partner attenti e presenti, capaci di accompagnarli e offrire loro punti di riferimento concreti per costruire con maggiore sicurezza il proprio futuro”.

A fare gli onori di casa il dirigente scolastico dell’istituto Letizia Testa: “Nel contesto in cui viviamo, i giovani hanno bisogno di buoni esempi e di punti di riferimento che li aiutino a cogliere anche gli aspetti positivi che la società sa esprimere.

Esperienze come questa sono fondamentali perché incidono sulla motivazione e sul processo di apprendimento dei ragazzi, rendendoli protagonisti attivi del loro percorso di crescita”.