Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, per la prima volta, in una sua diretta, fa riferimento alla situazione dell’Ospedale Santa Maria delle Grazie, in particolare ai casi positivi per le problematiche riscontrate nella gestione all’interno del presidio ospedaliero.

“La situazione è sotto controllo, abbiamo sostanzialmente superato la crisi. Possiamo stare tranquilli”

Queste le parole del presidente Vincenzo De Luca rilasciate pochi minuti fa su facebook.