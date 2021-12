De Luca ai vincitori del concorsone al Comune di Napoli: “Spero nessun no vax tra voi”

NAPOLI – “Spero che non ci siano no vax in mezzo a voi, i no vax non sono graditi. Fuori”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rivolgendosi ai vincitori del concorsone regionale che lavoreranno nel Comune di Napoli. Il governatore ha incontrato i neo assunti nel Maschio Angioino insieme al sindaco Gaetano Manfredi. “Vaccinatevi tutti con la terza dose – ha detto -, dateci una mano con gli amici, la famiglia, i conoscenti. Completiamo la campagna vaccinale”. De Luca ha quindi rimarcato l’importanza di indossare la mascherina “e cominciamo almeno a fare qualche diffida – ha aggiunto – a quelli che passeggiano e stanno un po’ dappertutto senza mascherina”.

